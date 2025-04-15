Для достижения мирного решения на Украине необходимо установить её безъядерный нейтральный статус, отменить дискриминационные законы и признать суверенитет России в существующих границах. Об этом сообщил журналистам Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Нарышкин отметил, что стратегические цели России остаются прежними даже после завершения конфликта. Условия мирного соглашения включают обязательное установление безъядерного нейтрального статуса Украины, а также демилитаризацию и денацификацию украинского государства и отмену всех дискриминационных законов, введённых после переворота в 2014 году.