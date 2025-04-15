Нарышкин назвал цели России после окончания СВО
Нарышкин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины целями РФ после СВО
Сергей Нарышкин. Фото © Валерий Шарифулин/ТАСС
Для достижения мирного решения на Украине необходимо установить её безъядерный нейтральный статус, отменить дискриминационные законы и признать суверенитет России в существующих границах. Об этом сообщил журналистам Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Нарышкин отметил, что стратегические цели России остаются прежними даже после завершения конфликта. Условия мирного соглашения включают обязательное установление безъядерного нейтрального статуса Украины, а также демилитаризацию и денацификацию украинского государства и отмену всех дискриминационных законов, введённых после переворота в 2014 году.
Также в ходе общения с прессой Нарышкин оценил ход переговоров Москвы и Вашингтона. По его словам, между двумя государствами идёт интенсивный диалог на разных уровнях. Глава СВР отметил большую разницу с тем, что было при президентстве бывшего главы Штатов Джо Байдена.