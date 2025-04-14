По мнению генерал-лейтенанта Виктора Соболева, члена комитета Госдумы по обороне, достижение Россией заявленных целей СВО, включая демилитаризацию и денацификацию Украины, маловероятно к 2025 году. Об этом он сообщил в интервью изданию «Ридус».

Соболев допустил возможность быстрого завершения СВО в случае достижения закулисных договорённостей. При этом, по мнению депутата, необходимо продвижение российских войск до западных рубежей Украины. Первоочередной задачей он видит создание демилитаризованной зоны, включающей Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области, для обеспечения безопасности приграничных территорий России.

«У нас ещё Запорожье и Херсон не заняты, два населенных пункта Курской области не освобождено», — отметил парламентарий.

Вместе с тем Соболев считает, что наша страна не может согласиться на «договорняк», так как «фашизм расцвел пышным цветом с помощью западных спецслужб на части русского мира».