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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 апреля, 16:56

На договорняк не согласны: В Госдуме заявили о невозможности быстрого завершения СВО

Депутат Соболев: Достижение заявленных целей СВО маловероятно к 2025 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

По мнению генерал-лейтенанта Виктора Соболева, члена комитета Госдумы по обороне, достижение Россией заявленных целей СВО, включая демилитаризацию и денацификацию Украины, маловероятно к 2025 году. Об этом он сообщил в интервью изданию «Ридус».

Соболев допустил возможность быстрого завершения СВО в случае достижения закулисных договорённостей. При этом, по мнению депутата, необходимо продвижение российских войск до западных рубежей Украины. Первоочередной задачей он видит создание демилитаризованной зоны, включающей Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области, для обеспечения безопасности приграничных территорий России.

«У нас ещё Запорожье и Херсон не заняты, два населенных пункта Курской области не освобождено», — отметил парламентарий.

Вместе с тем Соболев считает, что наша страна не может согласиться на «договорняк», так как «фашизм расцвел пышным цветом с помощью западных спецслужб на части русского мира».

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Наталья Демьянова
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