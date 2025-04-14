История нашей страны показывает, что недоделанные дела приводят к возникновению ещё большего количества жертв. Даже сама СВО началась из-за неустойчивых минских соглашений. Какой была бы наша страна, если бы её президент Владимир Путин не принимал решения о начале спецоперации, рассказал доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук.

Россия заинтересована в установлении крепкого мира, а не такого, который хочет навязать Европа. Конец конфликту будет положен тогда, когда его первопричины будут устранены, отметил эксперт.

«Но представим, что этого конфликта нет. Представим — и тогда зададим себе вопрос: а каковы были бы альтернативы? Кризисное состояние и несамодостаточность российской экономики в любом случае требовали её перестройки», — считает Пинчук в беседе с «Царьградом».

Победа в украинской конфликте будет означать победу не только над Украиной, но и над всем коллективным Западом. По словам эксперта, приостановление и заморозка боевых действий не позволят России выйти победительницей, что в итоге задвинет на второй план её претензии на последующую экономическую, промышленную и цивилизационную интеграцию, пояснил обозреватель.

Пинчук добавил, что сама СВО является итогом неудачных Минских договорённостей. Решения, которые стоят перед руководством РФ, определять будущее страны на многие годы вперёд, заключил профессор.