Политолог раскрыл, в чём заключается «главная ловушка» для РФ в конфликте на Украине
Эксперт Пинчук: Заморозка конфликта не позволит России выйти победительницей
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История нашей страны показывает, что недоделанные дела приводят к возникновению ещё большего количества жертв. Даже сама СВО началась из-за неустойчивых минских соглашений. Какой была бы наша страна, если бы её президент Владимир Путин не принимал решения о начале спецоперации, рассказал доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук.
Россия заинтересована в установлении крепкого мира, а не такого, который хочет навязать Европа. Конец конфликту будет положен тогда, когда его первопричины будут устранены, отметил эксперт.
«Но представим, что этого конфликта нет. Представим — и тогда зададим себе вопрос: а каковы были бы альтернативы? Кризисное состояние и несамодостаточность российской экономики в любом случае требовали её перестройки», — считает Пинчук в беседе с «Царьградом».
Победа в украинской конфликте будет означать победу не только над Украиной, но и над всем коллективным Западом. По словам эксперта, приостановление и заморозка боевых действий не позволят России выйти победительницей, что в итоге задвинет на второй план её претензии на последующую экономическую, промышленную и цивилизационную интеграцию, пояснил обозреватель.
Пинчук добавил, что сама СВО является итогом неудачных Минских договорённостей. Решения, которые стоят перед руководством РФ, определять будущее страны на многие годы вперёд, заключил профессор.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что цели СВО, поставленные руководством нашей страны, ещё не достигнуты. По его словам, Украина должна перестать представлять для России какую-либо угрозу.