Нарышкин оценил ход переговоров Москвы и Вашингтона
Нарышкин: Интенсивный диалог РФ и США ведётся на нескольких уровнях сразу
Переговоры России и США (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Диалог между Россией и Штатами проходит интенсивно и на нескольких уровнях. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Как вы знаете, идёт довольно интенсивный диалог между представителями России и Соединённых Штатов Америки, причём диалог на разных уровнях. И сам факт контактов является положительным. И, конечно, он резко контрастирует с тем, что было при прежней администрации президента Байдена», — заявил руководитель СВР.
Ранее Life.ru рассказывал, что 11 апреля в Петербург прибыл спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. Сперва с ним встретился руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, после чего эмиссар главы США отправился переговорить с президентом России Владимиром Путиным, их переговоры шли 4,5 часа. После этой встречи он заявил о своей уверенности в том, что соглашение с Москвой по поводу украинского конфликта удастся заключить.