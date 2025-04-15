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15 апреля, 09:23

Нарышкин оценил ход переговоров Москвы и Вашингтона

Нарышкин: Интенсивный диалог РФ и США ведётся на нескольких уровнях сразу

Переговоры России и США (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Переговоры России и США (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Диалог между Россией и Штатами проходит интенсивно и на нескольких уровнях. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Как вы знаете, идёт довольно интенсивный диалог между представителями России и Соединённых Штатов Америки, причём диалог на разных уровнях. И сам факт контактов является положительным. И, конечно, он резко контрастирует с тем, что было при прежней администрации президента Байдена», — заявил руководитель СВР.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 11 апреля в Петербург прибыл спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. Сперва с ним встретился руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, после чего эмиссар главы США отправился переговорить с президентом России Владимиром Путиным, их переговоры шли 4,5 часа. После этой встречи он заявил о своей уверенности в том, что соглашение с Москвой по поводу украинского конфликта удастся заключить.

Юрий Лысенко
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