Нарышкин оценил ход переговоров Москвы и Вашингтона

Диалог между Россией и Штатами проходит интенсивно и на нескольких уровнях. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Как вы знаете, идёт довольно интенсивный диалог между представителями России и Соединённых Штатов Америки, причём диалог на разных уровнях. И сам факт контактов является положительным. И, конечно, он резко контрастирует с тем, что было при прежней администрации президента Байдена», — заявил руководитель СВР.