Уиткофф: США продвигаются вперёд в переговорах с Россией по Украине

США активно ведут переговоры с Россией о заключении соглашения по Украине. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News специальный представитель президента США Стивен Уиткофф.

Уиткоффа спросили, уверен ли он в том, что соглашение с Россией по Украине будет достигнуто.

«Вы употребили хорошее слово — «намечается». Да, я уверен», — ответил советник Дональда Трампа.

Он добавил, что уже трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным и в последний раз переговоры длились около пяти часов. На встрече также присутствовали два ближайших, по словам Уиткоффа, советника российского лидера — помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Американский политик заключил, что это была важная встреча.