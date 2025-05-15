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Регион
15 мая, 09:20

Песков раскрыл, приедет ли Путин на переговоры в Турции

Песков: Владимир Путин не приедет на переговоры в Стамбуле

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Главы РФ Владимира Путина не будет на переговорах с украинской стороной, которые сегодня запланированы в Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, есть ли шанс, что российский президент будет присутствовать на переговорах в Стамбуле.

Песков объяснил, почему для переговоров была выбрана дата 15 мая
Песков объяснил, почему для переговоров была выбрана дата 15 мая

Напомним, сегодня должны состояться прямые переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский. От США поедут два спецпредставителя Трампа — Стив Утикофф и Кит Келлог. От Украины в Стамбул прибыли глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Умеров.

Александр Юнашев
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