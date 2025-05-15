Песков раскрыл, приедет ли Путин на переговоры в Турции

Главы РФ Владимира Путина не будет на переговорах с украинской стороной, которые сегодня запланированы в Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, есть ли шанс, что российский президент будет присутствовать на переговорах в Стамбуле.