Песков раскрыл, приедет ли Путин на переговоры в Турции
Песков: Владимир Путин не приедет на переговоры в Стамбуле
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Главы РФ Владимира Путина не будет на переговорах с украинской стороной, которые сегодня запланированы в Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, есть ли шанс, что российский президент будет присутствовать на переговорах в Стамбуле.
Напомним, сегодня должны состояться прямые переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский. От США поедут два спецпредставителя Трампа — Стив Утикофф и Кит Келлог. От Украины в Стамбул прибыли глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Умеров.