Песков объяснил, почему для переговоров была выбрана дата 15 мая
Песков заявил, что дата 15 мая для переговоров была выбрана президентом
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Дата проведения переговоров в Стамбуле была выбрана президентом России Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрией Песков. Он также уточнил, что во время диалога с делегацией Украины речь пойдёт об урегулировании конфликта.
Дмитрий Песков заявил, что дату для переговоров выбрал Владимир Путин. Видео © Telegram/ ЗАРУБИН
«Так решил президент», — ответил Песков на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о назначении даты переговоров.
Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямому диалогу без предварительных условий, выбрав для встречи, запланированной на 15 мая, Стамбул. Владимир Зеленский сначала поставил условие: участие возможно только после 30-дневного перемирия со стороны России. Позднее он изменил своё решение, известив, что будет ожидать российского лидера в Стамбуле. Также был раскрыт состав делегации США. Кто окажется в составе делегации РФ до сих пор неизвестно, однако ранее в Сети распространялась неподтверждённая информация, что её возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.