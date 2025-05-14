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Регион
14 мая, 14:10

Песков объяснил, почему для переговоров была выбрана дата 15 мая

Песков заявил, что дата 15 мая для переговоров была выбрана президентом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Дата проведения переговоров в Стамбуле была выбрана президентом России Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрией Песков. Он также уточнил, что во время диалога с делегацией Украины речь пойдёт об урегулировании конфликта.

Дмитрий Песков заявил, что дату для переговоров выбрал Владимир Путин. Видео © Telegram/ ЗАРУБИН

«Так решил президент», ответил Песков на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о назначении даты переговоров.

Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямому диалогу без предварительных условий, выбрав для встречи, запланированной на 15 мая, Стамбул. Владимир Зеленский сначала поставил условие: участие возможно только после 30-дневного перемирия со стороны России. Позднее он изменил своё решение, известив, что будет ожидать российского лидера в Стамбуле. Также был раскрыт состав делегации США. Кто окажется в составе делегации РФ до сих пор неизвестно, однако ранее в Сети распространялась неподтверждённая информация, что её возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Полина Никифорова
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