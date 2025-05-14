В Кремлёвском пуле пообещали неожиданный состав делегации РФ на переговоры в Стамбуле
Журналист Смирнов: Состав делегации РФ на переговоры в Стамбуле многих удивит
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В ближайшие часы будет обнародован список членов делегации, которые представят Россию на переговорах в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщает журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в своём телеграм-канале «Пул № 3
«Ответ на вопрос «кто поедет от России на переговоры в Стамбул?» будет в ближайшие часы», — говорится в публикации.
Также уточняется, что окончательный состав российской делегации может оказаться для многих неожиданным.
Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямому диалогу без предварительных условий, выбрав для встречи, запланированной на 15 мая, Стамбул. Владимир Зеленский сначала поставил условие: участие возможно только после 30-дневного перемирия со стороны России. Позднее он изменил своё решение, известив, что будет ожидать российского лидера в Стамбуле. Также был раскрыт состав делегации США. Кто окажется в составе делегации РФ до сих пор неизвестно, однако ранее в Сети распространялась неподтверждённая информация, что её возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.