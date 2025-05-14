Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 12:57

В Кремлёвском пуле пообещали неожиданный состав делегации РФ на переговоры в Стамбуле

Журналист Смирнов: Состав делегации РФ на переговоры в Стамбуле многих удивит

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

В ближайшие часы будет обнародован список членов делегации, которые представят Россию на переговорах в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщает журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в своём телеграм-канале «Пул № 3

«Ответ на вопрос «кто поедет от России на переговоры в Стамбул?» будет в ближайшие часы», — говорится в публикации.

Также уточняется, что окончательный состав российской делегации может оказаться для многих неожиданным.

Песков рассказал, чем Путин будет заниматься 15 мая
Песков рассказал, чем Путин будет заниматься 15 мая

Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямому диалогу без предварительных условий, выбрав для встречи, запланированной на 15 мая, Стамбул. Владимир Зеленский сначала поставил условие: участие возможно только после 30-дневного перемирия со стороны России. Позднее он изменил своё решение, известив, что будет ожидать российского лидера в Стамбуле. Также был раскрыт состав делегации США. Кто окажется в составе делегации РФ до сих пор неизвестно, однако ранее в Сети распространялась неподтверждённая информация, что её возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Переговоры в Стамбуле
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar