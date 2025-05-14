В Кремлёвском пуле пообещали неожиданный состав делегации РФ на переговоры в Стамбуле

В ближайшие часы будет обнародован список членов делегации, которые представят Россию на переговорах в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщает журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в своём телеграм-канале «Пул № 3

«Ответ на вопрос «кто поедет от России на переговоры в Стамбул?» будет в ближайшие часы», — говорится в публикации.