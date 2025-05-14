Песков рассказал, чем Путин будет заниматься 15 мая
Песков: На 15 мая у Путина запланированы рабочие встречи
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл расписание Владимира Путина на 15 мая. Отвечая на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева, он заявил, что у российского лидера назначены рабочие встречи. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».
Песков раскрыл расписание Владимира Путина на 15 мая. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Рабочие встречи запланированы у президента России», — ответил Песков, не став уточнять место их проведения.
Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямому диалогу без предварительных условий, выбрав для встречи, запланированной на 15 мая, Стамбул. Владимир Зеленский сначала поставил условие: участие возможно только после 30-дневного перемирия со стороны России. Позднее он изменил своё решение, известив, что будет ожидать российского лидера в Стамбуле. Также за несколько дней до переговоров был раскрыт состав делегации США. Участники российской делегации будут названы, когда это будет нужно, пояснили в Кремле.