Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 11:38

Песков рассказал, чем Путин будет заниматься 15 мая

Песков: На 15 мая у Путина запланированы рабочие встречи

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл расписание Владимира Путина на 15 мая. Отвечая на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева, он заявил, что у российского лидера назначены рабочие встречи. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Песков раскрыл расписание Владимира Путина на 15 мая. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Рабочие встречи запланированы у президента России», — ответил Песков, не став уточнять место их проведения.

Ушаков раскрыл, какие вопросы будет обсуждать делегация РФ в Стамбуле
Ушаков раскрыл, какие вопросы будет обсуждать делегация РФ в Стамбуле

Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямому диалогу без предварительных условий, выбрав для встречи, запланированной на 15 мая, Стамбул. Владимир Зеленский сначала поставил условие: участие возможно только после 30-дневного перемирия со стороны России. Позднее он изменил своё решение, известив, что будет ожидать российского лидера в Стамбуле. Также за несколько дней до переговоров был раскрыт состав делегации США. Участники российской делегации будут названы, когда это будет нужно, пояснили в Кремле.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Переговоры в Стамбуле
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar