Песков рассказал, чем Путин будет заниматься 15 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл расписание Владимира Путина на 15 мая. Отвечая на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева, он заявил, что у российского лидера назначены рабочие встречи. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».