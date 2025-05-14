Ушаков раскрыл, какие вопросы будет обсуждать делегация РФ в Стамбуле
Ушаков: Делегация РФ в Стамбуле обсудит политические и технические вопросы
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Окончательный состав российской делегации, которая отправится на переговоры в Стамбул, будет определён исходя из круга обсуждаемых вопросов, а это, в том числе, темы политической и технической направленностей. Об этом рассказал помощник президента РФ по внешнеполитической деятельности Юрий Ушаков.
Юрий Ушаков прокомментировал состав делегации на переговоры в Стамбуле. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Делегация — она будет обсуждать и политические, и, я бы сказал, мириаду технических вопросов», — отметил Ушаков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Ушаков уточнил, что подготовкой к российско-украинским переговорам в Стамбуле, в части организации места проведения, совместно занимаются российское генконсульство и турецкие власти. При этом, по его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заверил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, что страна обеспечит традиционное гостеприимство.
Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямому диалогу без предварительных условий. Местом проведения был указан Стамбул, где в 2022 году переговоры между сторонами были прерваны по вине Киева. Владимир Зеленский не сразу согласился на встречу, однако впоследствии заявил, что будет ждать президента России в Стамбуле. При этом Москва не называла состав своей делегации. Позднее Кремль подтвердил, что 15 мая российская делегация будет присутствовать в Стамбуле для встречи с украинской стороной.