Ушаков раскрыл, какие вопросы будет обсуждать делегация РФ в Стамбуле

Окончательный состав российской делегации, которая отправится на переговоры в Стамбул, будет определён исходя из круга обсуждаемых вопросов, а это, в том числе, темы политической и технической направленностей. Об этом рассказал помощник президента РФ по внешнеполитической деятельности Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков прокомментировал состав делегации на переговоры в Стамбуле. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Делегация — она будет обсуждать и политические, и, я бы сказал, мириаду технических вопросов», — отметил Ушаков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.