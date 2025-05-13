Причина, по которой президент России Владимир Путин предложил Стамбул для мирных переговоров по Украине, заключается в стремлении заставить киевские власти осознать масштабы роковой ошибки, совершённой ими в 2022 году. Тогда Украина отвергла возможность мирного соглашения на этой же площадке. Об этом рассказал в интервью URA.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

По его словам, требования Москвы не изменились: демилитаризация и нейтральный статус государства. Однако теперь Украина находится в кардинально ином положении — страна истощена, частично разрушена и потеряла часть территорий, что, по мнению собеседника издания, является следствием повиновения указаниям западных партнёров.

«Я бы отметил такой символический факт: Россия, возобновляя переговоры в Стамбуле, даёт понять Украине, что она совершила трагическую ошибку, пойдя на поводу у западных партнёров и отказавшись от соглашения 2022 года», — объяснил он.

Переговоры возобновляются с той же отправной точки, что и три года назад — ни повестка, ни место проведения не претерпели изменений. Однако для Киева ситуация кардинально иная: город и страна понесли колоссальные разрушения, а также значительные территориальные и военные потери. Это означает, что предстоящее соглашение будет заключаться в совершенно других для Украины условиях.

«Это плохая новость для Украины», — подытожил эксперт.

Впервые с момента неудачных Стамбульских переговоров весной 2022 года, прерванных по инициативе Украины и Запада, стороны могут возобновить диалог, объяснил профессор. Это стало возможным после предложения российского лидера о встрече в Стамбуле 15 мая и ответного приглашения главы киевского режима на личные переговоры.

Главный вопрос в том, считает Ткаченко, как изменившаяся ситуация повлияет на возможное возвращение к прежним стамбульским договорённостям или их корректировку.