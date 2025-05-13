Сибига попросил Бразилию уговорить Путина приехать к Зеленскому в Стамбул
Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anton27
Замминистра иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к Бразилии с просьбой убедить президента России Владимира Путина принять участие в переговорах с Владимиром Зеленским в Стамбуле. Об этом сообщило украинское внешнеполитическое ведомство по итогам переговоров Сибиги с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой.
«Подтвердил готовность президента Зеленского встретиться с президентом Путиным в Турции и попросил Бразилию использовать свой авторитет в диалоге с Россией, чтобы способствовать проведению прямой встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении.
Напомним, что на днях президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — в том же месте, где в 2022 году переговорный процесс был прерван. Изначально Зеленский выдвинул условия для своего участия, однако позднее заявил о готовности к переговорам, подчеркнув, что намерен лично ждать президента России в Стамбуле и не планирует вести диалог с кем-либо другим.