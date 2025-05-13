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Регион
13 мая, 15:55

Сибига попросил Бразилию уговорить Путина приехать к Зеленскому в Стамбул

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anton27

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anton27

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к Бразилии с просьбой убедить президента России Владимира Путина принять участие в переговорах с Владимиром Зеленским в Стамбуле. Об этом сообщило украинское внешнеполитическое ведомство по итогам переговоров Сибиги с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой.

«Подтвердил готовность президента Зеленского встретиться с президентом Путиным в Турции и попросил Бразилию использовать свой авторитет в диалоге с Россией, чтобы способствовать проведению прямой встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении.

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Напомним, что на днях президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — в том же месте, где в 2022 году переговорный процесс был прерван. Изначально Зеленский выдвинул условия для своего участия, однако позднее заявил о готовности к переговорам, подчеркнув, что намерен лично ждать президента России в Стамбуле и не планирует вести диалог с кем-либо другим.

Алексей Берковиц
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