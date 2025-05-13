Сибига попросил Бразилию уговорить Путина приехать к Зеленскому в Стамбул

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к Бразилии с просьбой убедить президента России Владимира Путина принять участие в переговорах с Владимиром Зеленским в Стамбуле. Об этом сообщило украинское внешнеполитическое ведомство по итогам переговоров Сибиги с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой.