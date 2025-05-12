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Регион
12 мая, 07:48

Лула да Силва предложил себя в качестве посредника на переговорах по Украине

Обложка © ТАСС / AP / Minh Hoang

Обложка © ТАСС / AP / Minh Hoang

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшихся 9 мая в Кремле, предложил свою кандидатуру в качестве посредника для возможных переговоров с Украиной. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil, ссылаясь на специального помощника бразильского президента по международным вопросам Селсу Аморима.

В ходе обсуждений Лула да Силва рассмотрел предложения, ранее подготовленные совместно Пекином и Бразилией, а также выразил готовность помочь в качестве посредника. Аморим добавил, что позиция бразильского руководства схожа с позицией администрации бывшего президента США Дональда Трампа — стремление к скорейшему началу переговорного процесса.

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Ранее в посольстве Бразилии отметили важность Дня Победы. Советник по культуре Эйжи Сузуки Карлос подчеркнул, что между Бразилией и Россией сложились дружеские отношения. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прилетал в Москву для участия в праздновании 9 Мая. Его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоялась после официального приёма в Кремле.

Марина Фещенко
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