Лула да Силва предложил себя в качестве посредника на переговорах по Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшихся 9 мая в Кремле, предложил свою кандидатуру в качестве посредника для возможных переговоров с Украиной. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil, ссылаясь на специального помощника бразильского президента по международным вопросам Селсу Аморима.

В ходе обсуждений Лула да Силва рассмотрел предложения, ранее подготовленные совместно Пекином и Бразилией, а также выразил готовность помочь в качестве посредника. Аморим добавил, что позиция бразильского руководства схожа с позицией администрации бывшего президента США Дональда Трампа — стремление к скорейшему началу переговорного процесса.