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9 мая, 14:15

«Большое счастье»: В посольстве Бразилии отметили важность Дня Победы

Сотрудник посольства Бразилии Эйжи Карлос счастлив отмечать День Победы в Москве

Парад Победы в Москве. Обложка © Life.ru

Парад Победы в Москве. Обложка © Life.ru

Праздновать День Победы очень важно, чтобы сохранить память о трагедии, через которую прошли столько людей. Об этом заявил советник руководителя отдела культуры посольства Бразилии Эйжи Сузуки Карлос. Он отметил, что наши страны поддерживают дружественные отношения, а президент Луис Инасиу Лула да Силва прилетел в Россию для участия в 9 Мая.

«Бразильские ВС участвовали во Второй мировой войне, поэтому для нас очень важно участвовать сегодня в этом празднике. Для меня большое счастье находиться здесь», — подчеркнул собеседник 360.ru.

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Напомним, 9 Мая на Красной площади прошёл Парад Победы. В масштабном мероприятии приняли участие военнослужащие из союзных стран. Москва приняла высоких гостей со всего мира. Президент России Владимир Путин с трибуны объявил минуту молчания. Также глава государства отметил, что советские войска определили исход всей Второй мировой войны. Life.ru опубликовал полное видео речи Путина на Параде Победы.

Борис Эльфанд
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