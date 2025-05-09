«Большое счастье»: В посольстве Бразилии отметили важность Дня Победы

Праздновать День Победы очень важно, чтобы сохранить память о трагедии, через которую прошли столько людей. Об этом заявил советник руководителя отдела культуры посольства Бразилии Эйжи Сузуки Карлос. Он отметил, что наши страны поддерживают дружественные отношения, а президент Луис Инасиу Лула да Силва прилетел в Россию для участия в 9 Мая.