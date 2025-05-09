«За поколение победителей»: Путин произнёс тост в честь Дня Победы
Путин произнёс тост за поколение победителей, справедливость и правду
Обложка © photo.may9.ru/ Фотохост-агентство РИА «Новости» / Александр Кряжев
Президент России Владимир Путин произнёс тост в честь 80-летия Великой Победы. Глава государства назвал россиян поколением героев, а также указал на важность справедливости и правды. После тоста все лидеры стран и их делегации подняли свои бокалы.
Владимир Путин произнёс тост в честь Дня Победы. Видео © Life.ru
«Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости. За процветание наших стран и народов», — сказал Путин.
Также президент, выступая на торжественном мероприятии в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, подчеркнул, что Россия всегда будет непоколебимым барьером на пути нацизма, русофобии и антисемитизма. Страна будет противостоять тем, кто сеет зло и разрушение, распространяя эти опасные и разрушительные идеи, указал лидер РФ.