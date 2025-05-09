«За поколение победителей»: Путин произнёс тост в честь Дня Победы

Президент России Владимир Путин произнёс тост в честь 80-летия Великой Победы. Глава государства назвал россиян поколением героев, а также указал на важность справедливости и правды. После тоста все лидеры стран и их делегации подняли свои бокалы.

Владимир Путин произнёс тост в честь Дня Победы. Видео © Life.ru

«Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости. За процветание наших стран и народов», — сказал Путин.