Президент Бразилии поблагодарил Путина за особой приём и назвал цель визита в Россию

Президент Бразилии Лула да Силва поблагодарил лидера РФ Владимира Путина за особый приём по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Встреча российского лидера и главы южноамериканской страны состоялась после торжественного приёма в Кремле.

Встреча российской и бразильской делегаций в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Прежде всего, хочу поблагодарить Вас за особый приём меня и моей делегации в ходе этого визита, направленного на то, чтобы отдать дань уважения героям [Великой] Отечественной войны», — сказал бразильский политик.

Лула да Силва добавил, что его визит в Россию спустя 15 лет свидетельствует о возврате государств к общим планам По словам бразильского лидера, его приезд направлен на усиление партнёрства между странами. Перед началом переговоров политик заявил о желании обсудить с Путиным сотрудничество в военной и космической сферах.

Впервые Лула да Силва посетил Россию в 2010 году, когда шёл его первый президентский срок.