Путин продолжил серию двусторонних встреч в Кремле после торжественного приёма

Президент России Владимир Путин продолжил серию двусторонних переговоров в Кремле после торжественного приёма. Первым глава государства встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба администрации российского лидера.

Переговоры Владимира Путина и Лулы да Силвы в составе делегаций в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Владимир Путин продолжает серию двусторонних встреч с иностранными лидерами, участвующими в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы. В Кремль прибыл Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва», — говорится в публикации.