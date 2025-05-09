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Регион
9 мая, 13:48

Путин продолжил серию двусторонних встреч в Кремле после торжественного приёма

Путин принимает президента Бразилии да Силву в Кремле

Лула да Силва и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Лула да Силва и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин продолжил серию двусторонних переговоров в Кремле после торжественного приёма. Первым глава государства встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба администрации российского лидера.

Переговоры Владимира Путина и Лулы да Силвы в составе делегаций в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Владимир Путин продолжает серию двусторонних встреч с иностранными лидерами, участвующими в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы. В Кремль прибыл Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва», — говорится в публикации.

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Напомним, вчера Владимир Путин принял в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина. Их встреча длилась около семи с половиной часов, совместив рабочий диалог, работу в составах делегаций обеих стран и неформальную беседу лидеров.

Юрий Лысенко
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