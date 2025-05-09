Путин продолжил серию двусторонних встреч в Кремле после торжественного приёма
Путин принимает президента Бразилии да Силву в Кремле
Лула да Силва и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин продолжил серию двусторонних переговоров в Кремле после торжественного приёма. Первым глава государства встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба администрации российского лидера.
Переговоры Владимира Путина и Лулы да Силвы в составе делегаций в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Владимир Путин продолжает серию двусторонних встреч с иностранными лидерами, участвующими в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы. В Кремль прибыл Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва», — говорится в публикации.
Напомним, вчера Владимир Путин принял в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина. Их встреча длилась около семи с половиной часов, совместив рабочий диалог, работу в составах делегаций обеих стран и неформальную беседу лидеров.