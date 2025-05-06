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6 мая, 13:24

Вновь жёсткий игнор: Президент Бразилии оставил без ответа призыв посетить Киев перед Москвой

Metrópoles: Лула да Силва оставил без ответа призыв посетить Киев перед Москвой

Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Isaac Fontana

Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Isaac Fontana

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, собирающийся в Москву на празднование Дня Победы, оставил без ответа предложение украинской стороны посетить Киев перед визитом в Россию. Об этом сообщает бразильское издание Metrópoles, ссылаясь на собственные источники.

«Он проигнорировал приглашение посетить Киев», — приводит издание слова неназванного дипломата.

А ранее стало известно о безответных просьбах Владимира Зеленского к президенту Бразилии. Экс-комик отправил Луису Инасио Луле да Силве как минимум шесть предложений о переговорах. Все письма так и остались без ответа.

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Наталья Демьянова
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