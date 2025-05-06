Вновь жёсткий игнор: Президент Бразилии оставил без ответа призыв посетить Киев перед Москвой

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, собирающийся в Москву на празднование Дня Победы, оставил без ответа предложение украинской стороны посетить Киев перед визитом в Россию. Об этом сообщает бразильское издание Metrópoles, ссылаясь на собственные источники.

А ранее стало известно о безответных просьбах Владимира Зеленского к президенту Бразилии. Экс-комик отправил Луису Инасио Луле да Силве как минимум шесть предложений о переговорах. Все письма так и остались без ответа.