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2 мая, 01:33

СМИ рассказали о безответных просьбах Зеленского к президенту Бразилии

Metrópoles: Зеленский шесть раз безответно просил Лулу да Силву о встрече

Лула да Силва и Владимир Зеленский. Обложка © X / Raquel Krähenbühl

Лула да Силва и Владимир Зеленский. Обложка © X / Raquel Krähenbühl

Владимир Зеленский на протяжении 18 месяцев направлял обращения президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве с призывами провести очные переговоры. Впрочем, как пишет издание Metrópoles, ни одна из шести просьб не получила ответа.

Одно из обращений, по сведениям издания, Владимир Зеленский направил 27 октября 2023 года — в день 78-летия Лулы да Силвы. В письме он выражал надежду на установление контакта и просил пригласить его на саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Несмотря на это, украинская делегация участия в мероприятии не приняла. По словам близких к форуму источников, бразильская сторона сочла проведение встречи с Зеленским в рамках саммита нецелесообразным.

Позднее, после заявления Лулы да Силвы о намерении приехать в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Киев выступил с инициативой визита бразильского лидера в украинскую столицу до поездки в Россию. Однако в текущем графике главы Бразилии такой визит не предусмотрен.

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А ранее экс-премьер Италии рассказал, что Зеленский через него хотел узнать у Бразилии и Китая о готовности поддержать Украину. Но в результате президент Бразилии едва не выставил Массимо Д'Алему, назвав Незалежную проблемой Америки.

Тимур Хингеев
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