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Регион
29 марта, 13:30

Экс-премьер Италии тайно съездил к двум вечным друзьям России после мольбы Зеленского

Repubblica: Зеленский просил экс-премьера Италии найти помощь у Бразилии и КНР

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Бывший премьер-министр Италии Массимо Д’Алема рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский через него хотел узнать у Бразилии и Китая о готовности поддержать Украину. По словам политика, разговор состоялся во время проведения «балканской инициативы», проходившей в конце февраля в Тиране. Об этом сообщает la Repubblica.

«Он попросил меня поехать в Бразилию и Пекин, чтобы выяснить, могут ли Лула и Си Цзиньпин что-нибудь сделать», — сказал политик.

Зеленский выразил опасения, что США в конечном итоге могут уйти, а европейские страны недостаточно надёжны.

Но в результате президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва едва не выставил Массимо Д'Алему, прибывшего по поручению главы киевского режима Владимира Зеленского. Тогда же лидер бразильского государства назвал Украину проблемой Штатов. А в Пекине посланника украинского политика встретил ответственный за внешнюю политику в Коммунистической партии КНР, а не последний заместитель секретаря. Таким образом, план склонить на свою сторону друзей России провался.

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Ольга Сливченко
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