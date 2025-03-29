Экс-премьер Италии тайно съездил к двум вечным друзьям России после мольбы Зеленского
Repubblica: Зеленский просил экс-премьера Италии найти помощь у Бразилии и КНР
Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Бывший премьер-министр Италии Массимо Д’Алема рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский через него хотел узнать у Бразилии и Китая о готовности поддержать Украину. По словам политика, разговор состоялся во время проведения «балканской инициативы», проходившей в конце февраля в Тиране. Об этом сообщает la Repubblica.
«Он попросил меня поехать в Бразилию и Пекин, чтобы выяснить, могут ли Лула и Си Цзиньпин что-нибудь сделать», — сказал политик.
Зеленский выразил опасения, что США в конечном итоге могут уйти, а европейские страны недостаточно надёжны.
Но в результате президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва едва не выставил Массимо Д'Алему, прибывшего по поручению главы киевского режима Владимира Зеленского. Тогда же лидер бразильского государства назвал Украину проблемой Штатов. А в Пекине посланника украинского политика встретил ответственный за внешнюю политику в Коммунистической партии КНР, а не последний заместитель секретаря. Таким образом, план склонить на свою сторону друзей России провался.