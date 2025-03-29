Экс-премьер Италии тайно съездил к двум вечным друзьям России после мольбы Зеленского

Бывший премьер-министр Италии Массимо Д’Алема рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский через него хотел узнать у Бразилии и Китая о готовности поддержать Украину. По словам политика, разговор состоялся во время проведения «балканской инициативы», проходившей в конце февраля в Тиране. Об этом сообщает la Repubblica.

«Он попросил меня поехать в Бразилию и Пекин, чтобы выяснить, могут ли Лула и Си Цзиньпин что-нибудь сделать», — сказал политик.

Зеленский выразил опасения, что США в конечном итоге могут уйти, а европейские страны недостаточно надёжны.