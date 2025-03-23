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Регион
23 марта, 07:51
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«Вечного друга» России заподозрили в планах помешать заключению мира с Украиной

Журналист Латышев: Китай не заинтересован в прекращении конфликта на Украине

Китай не заинтересован в прекращении конфликта на Украине, потому что хочет использовать это время для подготовки собственной операции против Тайваня, полагает журналист-международник Сергей Латышев. При этом «вечный друг России», как и США, будет демонстрировать взвешенную позицию по отношению к Москве, уверен эксперт.

«Ни США, ни Китай не будут нас сильно обижать, потому что Россия является той гирей на весах, которая определит, к кому из них склонится победа в борьбе за мировое первенство, чтобы затем стать «судьёй», следящим за поведением победителя, и если оно будет некорректным, лишить того победы», — отметил он в статье для «Царьграда».

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Напомним, ранее Китай заключил с Украиной сразу два торговых соглашения. Первый документ предусматривает сотрудничество в сфере сельскохозяйственной продукции, а второй касается водных ресурсов. Кроме того, в Германии заявили о планах Китая отправить миротворцев на Украину.

Обложка ©

pixabay / glaborde7

Борис Эльфанд
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