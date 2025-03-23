«Вечного друга» России заподозрили в планах помешать заключению мира с Украиной

Китай не заинтересован в прекращении конфликта на Украине, потому что хочет использовать это время для подготовки собственной операции против Тайваня, полагает журналист-международник Сергей Латышев. При этом «вечный друг России», как и США, будет демонстрировать взвешенную позицию по отношению к Москве, уверен эксперт.

«Ни США, ни Китай не будут нас сильно обижать, потому что Россия является той гирей на весах, которая определит, к кому из них склонится победа в борьбе за мировое первенство, чтобы затем стать «судьёй», следящим за поведением победителя, и если оно будет некорректным, лишить того победы», — отметил он в статье для «Царьграда».