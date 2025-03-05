«Будем сражаться до конца»: Китай заявил о готовности к любой войне с США
МИД Китая заявил о готовности сражаться до конца, если США хотят войны
Китай готов к любым формам конфликта с Соединёнными Штатами. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР.
В ведомстве акцентировали внимание на том, что если США действительно стремятся решить вопрос, связанный с фентанилом, то им следует обратиться за консультацией к Пекину. Также было отмечено, что в таком диалоге стороны должны взаимодействовать как равные.
«Если война — это то, чего хотят США, будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип войны, мы готовы сражаться до конца», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой МИД.
Как ранее рассказывал Life.ru, между Китаем и США с приходом нового президента Дональда Трампа развернулось что-то вроде торговой войны. В феврале хозяин Овального кабинета ввёл пошлины в размере 10% на товары из КНР. В ответ на это Пекин ввёл 15% тарифы на СПГ и налог в 10% на американские нефть и сельхозтехнику. В китайском посольстве назвали такой шаг справедливым. Также там отметили, что Китай выражает своё недовольство тем, что Вашингтон ввёл пошлины на товары, произведённые в Поднебесной, прикрываясь проблемами с проникновением в страну фентанила.
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