«Будем сражаться до конца»: Китай заявил о готовности к любой войне с США

Китай готов к любым формам конфликта с Соединёнными Штатами. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что если США действительно стремятся решить вопрос, связанный с фентанилом, то им следует обратиться за консультацией к Пекину. Также было отмечено, что в таком диалоге стороны должны взаимодействовать как равные.