Посольство Китая в Вашингтоне назвало справедливым ответ КНР на пошлины Трампа

Представители Посольства Китая в Вашингтоне назвали справедливым и обоснованным ответ Пекина на торговые пошлины, введённые американским президентом Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении на сайте Посольства КНР.

Дипломаты отметили, что Пекин действовал правомерно, опираясь на основные принципы международного права и соответствующие законы.

«В соответствии с законами, нормативными актами и основными принципами международного права, Китай принял необходимые ответные меры, которые являются полностью справедливыми и обоснованными», — сказано в сообщении.