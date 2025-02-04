Посольство Китая в Вашингтоне назвало справедливым ответ КНР на пошлины Трампа
Представители Посольства Китая в Вашингтоне назвали справедливым и обоснованным ответ Пекина на торговые пошлины, введённые американским президентом Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении на сайте Посольства КНР.
Дипломаты отметили, что Пекин действовал правомерно, опираясь на основные принципы международного права и соответствующие законы.
«В соответствии с законами, нормативными актами и основными принципами международного права, Китай принял необходимые ответные меры, которые являются полностью справедливыми и обоснованными», — сказано в сообщении.
Также представители посольства отметили, что Китай выражает своё недовольство тем, что Белый дом ввёл пошлины на товары, произведённые в Поднебесной, прикрываясь проблемами с проникновением в страну фентанила.
Ранее сообщалось, что Китай ввёл пошлины в размере 10% на нефть, сельскохозяйственную техникуи многолитражные автомобили, поставляемые из США. Это стало ответом на введение в США налога в 10% на товары, импортируемые из КНР. Также пошлинами в размере 15% будут облагаться уголь и сжиженный природный газ из США. Помимо Китая Вашингтон вводил пошлины в отношении своих соседей — Канады и Мексики. Однако накануне стало известно, что их действие приостановили.
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