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Регион
4 февраля, 10:27

Посольство Китая в Вашингтоне назвало справедливым ответ КНР на пошлины Трампа

Представители Посольства Китая в Вашингтоне назвали справедливым и обоснованным ответ Пекина на торговые пошлины, введённые американским президентом Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении на сайте Посольства КНР.

Дипломаты отметили, что Пекин действовал правомерно, опираясь на основные принципы международного права и соответствующие законы.

«В соответствии с законами, нормативными актами и основными принципами международного права, Китай принял необходимые ответные меры, которые являются полностью справедливыми и обоснованными», — сказано в сообщении.

Также представители посольства отметили, что Китай выражает своё недовольство тем, что Белый дом ввёл пошлины на товары, произведённые в Поднебесной, прикрываясь проблемами с проникновением в страну фентанила.

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Ранее сообщалось, что Китай ввёл пошлины в размере 10% на нефть, сельскохозяйственную техникуи многолитражные автомобили, поставляемые из США. Это стало ответом на введение в США налога в 10% на товары, импортируемые из КНР. Также пошлинами в размере 15% будут облагаться уголь и сжиженный природный газ из США. Помимо Китая Вашингтон вводил пошлины в отношении своих соседей — Канады и Мексики. Однако накануне стало известно, что их действие приостановили.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / LP2 Studio

Ольга Сливченко
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