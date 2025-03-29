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29 марта, 05:17

Президент Бразилии чуть не выставил европейского посланника Зеленского

Да Силва чуть не выгнал экс-премьера Италии, прибывшего по просьбе Зеленского

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © lula.com.br

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © lula.com.br

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался принять бывшего премьер-министра Италии Массимо Д'Алему, который приехал по просьбе Владимира Зеленского. Политик вспомнил об этом в беседе с La Repubblica.

Зеленский в кулуарах «балканской инициативы», проходившем в конце февраля в Тиране, пожаловался д’Алему, что Украина находится под угрозой катастрофы, поскольку «американцы рано или поздно уйдут, а европейцы ненадёжны». Он попросил бывшего итальянского премьера съездить к президенту Бразилии и председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы понять, могут ли они «что-то сделать».

«Я поехал, но Лула чуть не выгнал меня, сказав, что Украина — это американская проблема, и что они должны ею заниматься, а мне вместо этого, по его словам, нужно заняться Палестиной», — рассказал Д'Алема.

Позже он ездил и в Китай, но тоже безрезультатно. Политика в Пекине принял ответственный за внешнюю политику в Коммунистической партии, а не последний заместитель секретаря. По его словам, собеседник посоветовал подумать о международных силах на Украине, «похожих на те, что были в Косово». Д’Алему заставила задуматься прощальная фраза китайского политика о том, что он стал первым европейцем, приехавшим в Пекин поговорить вместо того, чтобы просить не поддерживать Россию.

Президент Бразилии выступил с заявлением о конфликте на Украине
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А ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен уйти в отставку, либо воевать с Россией в одиночку.

Андрей Бражников
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