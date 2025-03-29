Дубинский: Зеленский должен уйти или воевать с Россией в одиночку

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен уйти в отставку, либо воевать с Россией в одиночку. Такие варианты он озвучил после слов российского президента Владимира Путина о внешнем управлении на Украине под эгидой ООН.

«Не имея возможности удовлетворить ни одну из сторон, Зеленский либо должен уйти и дать провести выборы, либо остаться один на один с РФ. В конце концов, если не подписать договор с США, можно всё потерять из-за применения силы Россией», — написал Дубинский.

Он также отметил, что ещё месяц назад Путин признавал украинский парламент как законную власть, а сейчас говорит о внешнем управлении. По словам депутата, США могут согласиться с позицией России, поскольку обе стороны не доверяют Зеленскому.