Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 03:10

Дубинский: Зеленский должен уйти или воевать с Россией в одиночку

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен уйти в отставку, либо воевать с Россией в одиночку. Такие варианты он озвучил после слов российского президента Владимира Путина о внешнем управлении на Украине под эгидой ООН.

«Не имея возможности удовлетворить ни одну из сторон, Зеленский либо должен уйти и дать провести выборы, либо остаться один на один с РФ. В конце концов, если не подписать договор с США, можно всё потерять из-за применения силы Россией», — написал Дубинский.

В Белом доме высказались насчёт идеи Путина ввести на Украине временное управление
В Белом доме высказались насчёт идеи Путина ввести на Украине временное управление

Он также отметил, что ещё месяц назад Путин признавал украинский парламент как законную власть, а сейчас говорит о внешнем управлении. По словам депутата, США могут согласиться с позицией России, поскольку обе стороны не доверяют Зеленскому.

Напомним, Путин предложил учредить временное управление на Украине под эгидой ООН для организации выборов президента. Это приведёт к созданию легитимной власти в Киеве, с которой Россия сможет вести переговоры.

Обложка ©

kmu.gov.ua

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar