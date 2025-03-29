Лула да Силва раскрыл темы беседы с Путиным во время поездки в Москву на 9 Мая
Лидер Бразилии да Силва 9 мая обсудит с Путиным разрешение конфликта на Украине
Президент РФ Владимир Путин (на снимке справа) встретился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва (слева). Обложка © ТАСС / Алексей Панов
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что во время визита в Россию он будет обсуждать вопросы и пути мирного урегулирования на Украине с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом бразильский политик сообщил на пресс-конференции по итогам государственного визита во Вьетнам.
«Мы (Бразилия и Китай. — Прим. Life.ru) рассчитываем на начало переговорного процесса [между РФ и Украиной]», — сказал глава республики.
Основной темой во время визита президента Бразилии в РФ и КНР станет вопрос урегулирования конфликта на Украине. Россию политик посетит на 9 Мая, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
В Россию на День Победы планируют приехать сразу несколько зарубежных лидеров и их представителей. В этом году на параде в Москве появятся много политиков из Азии, но окончательный список ещё не сформирован. Многие ожидали, что в РФ приедет президент США Трамп, но он счёл такой визит несколько преждевременным. Однако на мероприятии будут израильские представители, сербский лидер Вучич, словацкий премьер Фицо, а недавно Путин пригласил туда и главу Венесуэлы Мадуро.