Лула да Силва раскрыл темы беседы с Путиным во время поездки в Москву на 9 Мая

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что во время визита в Россию он будет обсуждать вопросы и пути мирного урегулирования на Украине с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом бразильский политик сообщил на пресс-конференции по итогам государственного визита во Вьетнам.