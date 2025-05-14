Слуцкий раскрыл, когда назовут членов делегации РФ для переговоров в Стамбуле
Слуцкий: В Стамбуле могут обсудить обмен пленными с учётом преступлений ВСУ
Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru
Сегодня вечером будет оглашен список членов российской делегации, которая отправится на переговоры в Стамбул. Такое заявление сделал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Сам депутат не подтвердил, что войдёт в состав группы переговорщиков.
Слуцкий раскрыл, когда назовут членов делегации РФ для переговоров в Стамбул. Видео © Life.ru
Также не исключил, что одной из тем для обсуждений в Стамбуле станет вопрос об обмене пленными в формате «всех на всех», как предлагал главарь киевского режима Владимир Зеленский, но с обязательным учётом предполагаемых военных преступлений, совершённых представителями ВСУ, в частности участниками формирования «Азов»*.
Ранее сообщалось, что 15 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямому диалогу без предварительных условий. Местом проведения был указан Стамбул, где в 2022 году переговоры между сторонами были прерваны по вине Киева. Согласие Владимира Зеленского на встречу последовало не сразу, но позже он заявил, что будет ждать президента РФ в Стамбуле. Позднее представители Кремля отметили, что 15 мая в Стамбуле украинскую сторону будет ожидать российская делегация.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.