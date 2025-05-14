Сегодня вечером будет оглашен список членов российской делегации, которая отправится на переговоры в Стамбул. Такое заявление сделал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Сам депутат не подтвердил, что войдёт в состав группы переговорщиков.

Также не исключил, что одной из тем для обсуждений в Стамбуле станет вопрос об обмене пленными в формате «всех на всех», как предлагал главарь киевского режима Владимир Зеленский, но с обязательным учётом предполагаемых военных преступлений, совершённых представителями ВСУ, в частности участниками формирования «Азов»*.