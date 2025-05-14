Журналист Юнашев в процентах оценил вероятность поездки Путина в Стамбул
Журналист Юнашев: 95%, что Путин не поедет в Стамбул
Владимир Путин. Фото © Life.ru
Журналист кремлёвского пула Александр Юнашев в процентах оценил вероятность поездки президента России Владимира Путина на переговоры с Украиной в Стамбул. Он оценивает вероятность такого развития событий невысоко.
«Я бы сказал, 95%, что президент не будет присутствовать. Риторика Киева далека от дипломатической беседы, а Путин всё-таки политик старой школы, для которого базовая вежливость — не пустой звук», — написал Юнашев в своём телеграм-канале.
Также он напомнил, что наш президент — юрист, и он знает, что украинский закон не предусматривает оговорок, которые накануне допустил Владимир Зеленский. Также Юнашев в подтверждение своего мнения напомнил недавнее заявление Кремля о том, с Россией нельзя говорить языком ультиматумов. Ещё один довод — у кремлёвского пула до сих пор не собирали загранпаспорта для оформления командировки.
Однако Юнашев допускает, что всё может измениться достаточно резко.
Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямому диалогу без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — там, где диалог сторон был прерван Киевом в 2022 году. Владимир Зеленский не сразу, но всё же дал согласие на встречу, а также подчеркнул, что будет лично ждать Путина в Стамбуле. В Кремле позже отметили, что российская делегация 15 мая в Стамбуле будет ждать украинскую сторону, о визите туда Владимира Путина речи не шло изначально.