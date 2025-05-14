Журналист Юнашев в процентах оценил вероятность поездки Путина в Стамбул

Журналист кремлёвского пула Александр Юнашев в процентах оценил вероятность поездки президента России Владимира Путина на переговоры с Украиной в Стамбул. Он оценивает вероятность такого развития событий невысоко.

«Я бы сказал, 95%, что президент не будет присутствовать. Риторика Киева далека от дипломатической беседы, а Путин всё-таки политик старой школы, для которого базовая вежливость — не пустой звук», — написал Юнашев в своём телеграм-канале.

Также он напомнил, что наш президент — юрист, и он знает, что украинский закон не предусматривает оговорок, которые накануне допустил Владимир Зеленский. Также Юнашев в подтверждение своего мнения напомнил недавнее заявление Кремля о том, с Россией нельзя говорить языком ультиматумов. Ещё один довод — у кремлёвского пула до сих пор не собирали загранпаспорта для оформления командировки.

Однако Юнашев допускает, что всё может измениться достаточно резко.