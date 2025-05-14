Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 08:42

Журналист Юнашев в процентах оценил вероятность поездки Путина в Стамбул

Журналист Юнашев: 95%, что Путин не поедет в Стамбул

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Журналист кремлёвского пула Александр Юнашев в процентах оценил вероятность поездки президента России Владимира Путина на переговоры с Украиной в Стамбул. Он оценивает вероятность такого развития событий невысоко.

«Я бы сказал, 95%, что президент не будет присутствовать. Риторика Киева далека от дипломатической беседы, а Путин всё-таки политик старой школы, для которого базовая вежливость — не пустой звук», написал Юнашев в своём телеграм-канале.

Также он напомнил, что наш президент — юрист, и он знает, что украинский закон не предусматривает оговорок, которые накануне допустил Владимир Зеленский. Также Юнашев в подтверждение своего мнения напомнил недавнее заявление Кремля о том, с Россией нельзя говорить языком ультиматумов. Ещё один довод — у кремлёвского пула до сих пор не собирали загранпаспорта для оформления командировки.

Однако Юнашев допускает, что всё может измениться достаточно резко.

Ждёт ли Россию успех, приедет ли Путин и как поведёт себя Зеленский? Прогноз на переговоры в Стамбуле от астролога
Ждёт ли Россию успех, приедет ли Путин и как поведёт себя Зеленский? Прогноз на переговоры в Стамбуле от астролога

Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямому диалогу без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — там, где диалог сторон был прерван Киевом в 2022 году. Владимир Зеленский не сразу, но всё же дал согласие на встречу, а также подчеркнул, что будет лично ждать Путина в Стамбуле. В Кремле позже отметили, что российская делегация 15 мая в Стамбуле будет ждать украинскую сторону, о визите туда Владимира Путина речи не шло изначально.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Переговоры в Стамбуле
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar