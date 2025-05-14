Ждёт ли Россию успех, приедет ли Путин и как поведёт себя Зеленский? Прогноз на переговоры в Стамбуле от астролога

15 мая — идеальный день для проведения российско-украинских переговоров, уверен астролог и таролог Борис Зак. Луна в Стрельце благоволит успешному решению важных юридических вопросов, и в конечном счёте официальные контакты двух держав дадут старт развороту в сторону улучшения отношений, рассказал он Life.ru.

Анализ этого дня в контексте гороскопа Российской Федерации показывает, что день несёт стране (её представителям на политической арене) успехи в деловых переговорах, особенно связанных с общением с зарубежными партнёрами. День удачен для подписания официальных бумаг и повышения престижа страны в глазах влиятельных лиц Борис Зак Астролог

Однако астролог предупреждает, что в этот день необходимо проявить сдержанность, поскольку Луна будет в оппозиции к Юпитеру, что создаст атмосферу эмоциональных всплесков и недовольства. Именно такой стиль, вспыльчивый и поучающий, может быть характерен в этот день для Владимира Зеленского.

«Небольшую каплю дёгтя в этот день вносит только квадрат транзитной Венеры и катального Сатурна, который создаёт небольшие трудности в переговорных процессах. Но это всего один негативный аспект против нескольких позитивных, так что его влияние будет несильным», — отметил Борис Зак.

Таро-расклад показывает, что разворот отношений Москвы и Киева в лучшую сторону произойдёт 15 мая, но он не окажется быстрым. До полного восстановления былого уровня взаимоуважения Россия ещё неоднократно столкнётся с попытками обмана и нечестной игры. Также переговоры положительно скажутся на торгово-экономических отношениях между странами. При этом Соединённые Штаты в ближайшие полгода всё равно продолжит попытки давить на Россию, пытаясь загнать страну в подчинённое положение.

«Ответ на один из главных вопросов: Будет ли Владимир Владимирович Путин присутствовать на переговорах 15 мая? Расклад Таро показал, что вопрос этот ещё до конца не решён, но над ним активно работают. Дополнительный расклад показал, что присутствие или отсутствие Владимира Путина на переговорах в Стамбуле практически никак не повлияет: на сегодняшний день нет необходимости в его присутствии на этих переговорах», — заключил астролог.