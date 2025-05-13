Госдеп назвал переговоры в Стамбуле критической возможностью для мира
Фото © Shutterstock / FOTODOM / Collab Media
Власти США расценивают вероятные переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая как «критическую возможность» для достижения мира. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепа Томми Пигот.
«Встреча в Стамбуле является критической возможностью для прямых переговоров России и Украины … это критически важная возможность, чтобы провести прямые переговоры, чтобы попытаться достичь прекращения огня, а затем и долговременного мира», — сказал он на брифинге.
Напомним, президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — там же, где Киев под давлением Запада сорвал диалог три года назад. Владимир Зеленский колебался, но всё же согласился сесть за стол переговоров. При этом он намерен лично ждать главу России в Стамбуле и не планирует вести диалог с кем-либо другим. Москва пока не оглашала состав своей делегации. В Кремле заявили, что представители РФ будут ждать украинскую сторону в Стамбуле в четверг. На этом фоне Украину заподозрили в подготовке прорыва на территорию РФ за день до переговоров.