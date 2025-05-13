Госдеп назвал переговоры в Стамбуле критической возможностью для мира

Власти США расценивают вероятные переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая как «критическую возможность» для достижения мира. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепа Томми Пигот.

«Встреча в Стамбуле является критической возможностью для прямых переговоров России и Украины … это критически важная возможность, чтобы провести прямые переговоры, чтобы попытаться достичь прекращения огня, а затем и долговременного мира», — сказал он на брифинге.