По данным телеграм-канала, командование ВСУ стягивает к границе РФ военных 225-го батальона и наёмников из Колумбии. Они расположились на стыке Климовского и Стародубского районов Брянщины. Численность силы противника оценивается в 1500-2000 солдат. Разведка передаёт, что Украина собирается начать боевые действия в среду, 14 мая, утверждает Mash. Цель этой операции — захватить территории для их последующего обмена. Однако российские военные готовы отражать атаку.

Также уточняется, что после аналогичного наступления ВСУ на Белгородскую область в районе Демидовки и Поповки российские бойцы зачистили лесопосадки, прорвали границу и закрепились в населённых пунктах Приходы и Марьяны. ВС РФ вошли именно через те участки, где ранее ВСУ сделали коридор для продвижения на Демидовку. Кроме того, наши парни наступают в районе Юнаковки и полным ходом движутся в направлении населённого пункта Садки.