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Регион
13 мая, 17:32

ВСУ заподозрили в подготовке прорыва в Брянскую область за день до встречи в Стамбуле

Mash: ВСУ готовят плацдарм для прорыва в Брянскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Украинские войска готовят плацдарм для прорыва в Брянскую область. Об этом пишет Mash.

По данным телеграм-канала, командование ВСУ стягивает к границе РФ военных 225-го батальона и наёмников из Колумбии. Они расположились на стыке Климовского и Стародубского районов Брянщины. Численность силы противника оценивается в 1500-2000 солдат. Разведка передаёт, что Украина собирается начать боевые действия в среду, 14 мая, утверждает Mash. Цель этой операции — захватить территории для их последующего обмена. Однако российские военные готовы отражать атаку.

Также уточняется, что после аналогичного наступления ВСУ на Белгородскую область в районе Демидовки и Поповки российские бойцы зачистили лесопосадки, прорвали границу и закрепились в населённых пунктах Приходы и Марьяны. ВС РФ вошли именно через те участки, где ранее ВСУ сделали коридор для продвижения на Демидовку. Кроме того, наши парни наступают в районе Юнаковки и полным ходом движутся в направлении населённого пункта Садки.

Жалкая пародия: Стало известно о попытке ВСУ проникнуть в Белгородскую область по трубе
Жалкая пародия: Стало известно о попытке ВСУ проникнуть в Белгородскую область по трубе
Никита Никонов
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