ВСУ после неудачи под Курском решили зайти со стороны Белгородской области
ВСУ пытались прорваться в Россию около Демидовки и Поповки Белгородской области
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться в Россию в районе сёл Демидовка и Поповка в Белгородской области. Однако все их попытки оказались пресечены. В Поповке остались только мелкие группы украинских бойцов численностью менее 12 человек, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.
«Потерпев неудачу в курском приграничье, противник попытался осуществить прорыв в Белгородскую область в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка. Они как раз примыкают к Курской области. Попытки осуществить вклинение на нашу территорию значительных сил противника были пресечены, в настоящее время в районе Демидовки противника нет, вся территория там зачищена», — заявил Герасимов.
Напомним, что российской армии удалось освободить 99,5% территорий Курской области от украинских формирований. Так, сегодня ВС РФ освободили населённый пункт Олешня. Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных операций успешно выбили формирования ВСУ из этого района, продолжая активно противодействовать противнику на территории региона.