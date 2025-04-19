ВСУ после неудачи под Курском решили зайти со стороны Белгородской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться в Россию в районе сёл Демидовка и Поповка в Белгородской области. Однако все их попытки оказались пресечены. В Поповке остались только мелкие группы украинских бойцов численностью менее 12 человек, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.

«Потерпев неудачу в курском приграничье, противник попытался осуществить прорыв в Белгородскую область в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка. Они как раз примыкают к Курской области. Попытки осуществить вклинение на нашу территорию значительных сил противника были пресечены, в настоящее время в районе Демидовки противника нет, вся территория там зачищена», — заявил Герасимов.