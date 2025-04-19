ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 апреля 2025, 14:48
4097

ВСУ после неудачи под Курском решили зайти со стороны Белгородской области

ВСУ пытались прорваться в Россию около Демидовки и Поповки Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться в Россию в районе сёл Демидовка и Поповка в Белгородской области. Однако все их попытки оказались пресечены. В Поповке остались только мелкие группы украинских бойцов численностью менее 12 человек, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.

«Потерпев неудачу в курском приграничье, противник попытался осуществить прорыв в Белгородскую область в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка. Они как раз примыкают к Курской области. Попытки осуществить вклинение на нашу территорию значительных сил противника были пресечены, в настоящее время в районе Демидовки противника нет, вся территория там зачищена», — заявил Герасимов.

Напомним, что российской армии удалось освободить 99,5% территорий Курской области от украинских формирований. Так, сегодня ВС РФ освободили населённый пункт Олешня. Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных операций успешно выбили формирования ВСУ из этого района, продолжая активно противодействовать противнику на территории региона.

Всего 7 км: Военкор назвал главную цель наступления ВС РФ в Курской области
Всего 7 км: Военкор назвал главную цель наступления ВС РФ в Курской области
BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar