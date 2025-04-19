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Опубликовано 19 апреля 2025, 10:57
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Всего 7 км: Военкор назвал главную цель наступления ВС РФ в Курской области

Военкор Коц назвал Юнаковку главной целью наступления ВС РФ в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Целью наступления Вооружённых сил России в данный момент является важная логистическая точка ВСУ, расположенная в Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, из Олешни есть прямой путь к Юнаковке — ключевому логистическому центру украинских войск.

«От Олешни открывается прямая дорога на Юнаковку, важный логистический узел ВСУ. До него — всего семь километров. Очевидно, Юнаковка является главной целью текущего наступления», — написал Коц в телеграм-канале.

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Ранее сегодня Министерство обороны РФ доложило, что установлен контроль над населённым пунктом Олешня, расположенным в Курской области. Подразделения группировки войск «Север» в ходе проведения наступательных операций успешно вытеснили формирования ВСУ из данного района.

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Ольга Сливченко
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