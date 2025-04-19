Всего 7 км: Военкор назвал главную цель наступления ВС РФ в Курской области

Целью наступления Вооружённых сил России в данный момент является важная логистическая точка ВСУ, расположенная в Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, из Олешни есть прямой путь к Юнаковке — ключевому логистическому центру украинских войск.

«От Олешни открывается прямая дорога на Юнаковку, важный логистический узел ВСУ. До него — всего семь километров. Очевидно, Юнаковка является главной целью текущего наступления», — написал Коц в телеграм-канале.