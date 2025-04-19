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Регион
Опубликовано 19 апреля 2025, 14:11

Армия России освободила более 99% территории Курской области

Герасимов: 99,5% территории Курской области освобождено

Бойцы ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Бойцы ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Армия России освободила основную часть территории Курской области — более 99%. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в ходе доклада российскому лидеру Владимиру Путину.

«Основная часть территории области, где было вторжение, сейчас освобождена. Это 1260 квадратных километров, 99,5 процента», — сказал он.

Российская армия освободила Олешню в Курской области
Российская армия освободила Олешню в Курской области

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн рассказал, что освобождение захваченных земель Курской области наступит совсем скоро. Он призвал молиться и верить в бойцов Вооружённых сил Российской Федерации.

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Алена Пенчугина
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