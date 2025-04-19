Час освобождения Курской области становится всё ближе, заявил Хинштейн
Хинштейн: Освобождение захваченных земель Курской области наступит скоро
Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
После новости об освобождении Олешни в Курской области врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что освобождение всех захваченных земель уже близко. Он призвал молиться и верить в Армию России.
«Час окончательного освобождения Курской земли — всё ближе. Молимся за наших героев и верим в них!» — написал в личном телеграм-канале.
Ранее сегодня стало известно, что подразделения группировки войск «Север» освободили населённый пункт Олешня в Курской области, успешно выбив оттуда формирования ВСУ в ходе наступательных операций. Об этом проинформировало Минобороны России, отметив, что войска продолжают активно противодействовать противнику на территории региона.