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Опубликовано 19 апреля 2025, 13:26

Час освобождения Курской области становится всё ближе, заявил Хинштейн

Хинштейн: Освобождение захваченных земель Курской области наступит скоро

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

После новости об освобождении Олешни в Курской области врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что освобождение всех захваченных земель уже близко. Он призвал молиться и верить в Армию России.

«Час окончательного освобождения Курской земли — всё ближе. Молимся за наших героев и верим в них!» — написал в личном телеграм-канале.

Ранее сегодня стало известно, что подразделения группировки войск «Север» освободили населённый пункт Олешня в Курской области, успешно выбив оттуда формирования ВСУ в ходе наступательных операций. Об этом проинформировало Минобороны России, отметив, что войска продолжают активно противодействовать противнику на территории региона.

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Ольга Сливченко
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