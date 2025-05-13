Трамп отправил Рубио в Стамбул на переговоры по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио поедет в Турцию на переговоры России и Украины. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Эр-Рияде.

«Переговоры пройдут уже в этот четверг и могут дать хороший результат. Наши люди туда поедут. Марко Рубио туда поедет, другие тоже. Посмотрим, сможем ли мы добиться мира», — сказал американский лидер.