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Регион
13 мая, 17:24

Трамп отправил Рубио в Стамбул на переговоры по Украине

Трамп: Госсекретарь Рубио поедет в Стамбул на переговоры РФ и Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Госсекретарь США Марко Рубио поедет в Турцию на переговоры России и Украины. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Эр-Рияде.

«Переговоры пройдут уже в этот четверг и могут дать хороший результат. Наши люди туда поедут. Марко Рубио туда поедет, другие тоже. Посмотрим, сможем ли мы добиться мира», — сказал американский лидер.

Напомним, ранее стало известно, что спецпредставители главы Белого дома Стив Уиткофф и Кит Келлог также отравятся в Турцию. По данным СМИ, цель американцев — содействовать диалогу и оценить перспективы проведения полноформатных мирных переговоров.

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Напомним, что Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — там же, где Киевом был сорван диалог в 2022 году. Владимир Зеленский колебался, но всё же согласился сесть за стол переговоров. Однако он намерен лично ждать главу России в Стамбуле и не планирует вести диалог с кем-либо другим. Россия пока не оглашала состав своей делегации. В Кремле заявили, что представители РФ будут ждать украинскую сторону в Стамбуле в четверг.

Полина Никифорова
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