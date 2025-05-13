Слуцкий назвал очень профессиональной делегацию РФ на переговорах в Стамбуле и перечислил её задачи

В Стамбуле российская делегация сможет доказать серьёзность своих намерений в достижении мирного соглашения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Это будет очень профессиональная делегация, способная в самой нестандартной конструкции, с самой тяжёлой группой переговорщиков с украинской стороны проявить реальное практическое стремление к достижению фундаментальных договоренностей, которые лягут в основу будущего мира», — сказал он.