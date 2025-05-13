Слуцкий назвал очень профессиональной делегацию РФ на переговорах в Стамбуле и перечислил её задачи
Слуцкий: Делегация РФ в Стамбуле будет стремиться достичь мирных договорённостей
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В Стамбуле российская делегация сможет доказать серьёзность своих намерений в достижении мирного соглашения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«Это будет очень профессиональная делегация, способная в самой нестандартной конструкции, с самой тяжёлой группой переговорщиков с украинской стороны проявить реальное практическое стремление к достижению фундаментальных договоренностей, которые лягут в основу будущего мира», — сказал он.
Слуцкий воздержался от комментариев по поводу возможного участия в переговорах в составе российской делегации.
Напомним, ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — там же, где Киевом был сорван диалог в 2022 году. Сначала Владимир Зеленский поставил условие для своего согласия, но затем всё же заявил о готовности вести на переговоры, сказав, что «будет ждать» президента РФ в Стамбуле лично и больше ни с кем разговаривать не намерен. При этом состав российской делегации официально не назывался. Life.ru вспоминал, на чём остановились Россия и Украина во время переговоров в Стамбуле в 2022 году.