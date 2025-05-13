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Регион
13 мая, 17:15

Песков: Российская делегация будет ждать украинскую сторону в Стамбуле в четверг

Дмитрий Песков. Фото © Life.ru

Дмитрий Песков. Фото © Life.ru

Российская делегация 15 мая в Стамбуле будет ждать украинскую сторону; Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону», — сказал представитель Кремля журналистку ВГТРК Павлу Зарубину.

Комментируя слова Владимира Зеленского о его желании встретиться с президентом России, Песков пояснил, что может оценивать только заявление Владимира Путина, который предложил встречу представителей Москвы и Киева в Стамбуле в четверг. Состав делегации будет назван после получения указаний президента, уточнил Песков.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле, где в 2022 году переговорный процесс был прерван под давлением Запада. Владимир Зеленский выдвинул условия для своего участия, однако позднее заявил о готовности к переговорам. При этом он намерен лично ждать лидера России в Стамбуле и не планирует вести диалог с кем-либо другим. Также известно, что на переговорах будут присутствовать представители США.

Никита Никонов
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