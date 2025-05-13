Песков: Российская делегация будет ждать украинскую сторону в Стамбуле в четверг

Российская делегация 15 мая в Стамбуле будет ждать украинскую сторону; Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону», — сказал представитель Кремля журналистку ВГТРК Павлу Зарубину.

Комментируя слова Владимира Зеленского о его желании встретиться с президентом России, Песков пояснил, что может оценивать только заявление Владимира Путина, который предложил встречу представителей Москвы и Киева в Стамбуле в четверг. Состав делегации будет назван после получения указаний президента, уточнил Песков.