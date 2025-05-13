Песков: Российская делегация будет ждать украинскую сторону в Стамбуле в четверг
Дмитрий Песков. Фото © Life.ru
Российская делегация 15 мая в Стамбуле будет ждать украинскую сторону; Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону», — сказал представитель Кремля журналистку ВГТРК Павлу Зарубину.
Комментируя слова Владимира Зеленского о его желании встретиться с президентом России, Песков пояснил, что может оценивать только заявление Владимира Путина, который предложил встречу представителей Москвы и Киева в Стамбуле в четверг. Состав делегации будет назван после получения указаний президента, уточнил Песков.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле, где в 2022 году переговорный процесс был прерван под давлением Запада. Владимир Зеленский выдвинул условия для своего участия, однако позднее заявил о готовности к переговорам. При этом он намерен лично ждать лидера России в Стамбуле и не планирует вести диалог с кем-либо другим. Также известно, что на переговорах будут присутствовать представители США.