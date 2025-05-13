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Регион
13 мая, 16:33

Зеленский заявил, что приедет на переговоры в Турцию не один

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал другие форматы переговоров с Россией в Турции, кроме встречи с президентом РФ Владимир Путиным. При этом он отметил, что приедет не один.

«Пока что другие форматы мы не прорабатывали и не проговаривали. Да, я буду не один, факт, но вопрос не в этом», — сказал Зеленский журналистам.

По его словам, вопрос заключается в том, что «мы рассматриваем именно то, что было предложено»

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле, где в 2022 году переговорный процесс был прерван под давлением Запада. Изначально Зеленский выдвинул условия для своего участия, однако позднее заявил о готовности к переговорам. При этом он намерен лично ждать главу России в Стамбуле и не планирует вести диалог с кем-либо другим. Россия пока не оглашала состав своей делегации. Также известно, что на переговорах будут присутствовать представители США. Зеленский тем временем успел призвать к санкциям против РФ в случае срыва переговоров.

Никита Никонов
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