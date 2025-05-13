Зеленский заявил, что приедет на переговоры в Турцию не один

Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал другие форматы переговоров с Россией в Турции, кроме встречи с президентом РФ Владимир Путиным. При этом он отметил, что приедет не один.

«Пока что другие форматы мы не прорабатывали и не проговаривали. Да, я буду не один, факт, но вопрос не в этом», — сказал Зеленский журналистам.