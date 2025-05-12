«Язык ультиматумов нам не подходит»: Песков ответил на угрозы Европы и Украины
Песков заявил, что Россия не будет разговаривать с Европой на языке ультиматумов
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Россия не будет разговаривать с Европой на языке ультиматумов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал угрозы со стороны союзников Украины о введении новых санкций против России в случае отказа Москвы прекратить огонь на Украине.
«Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — сказал Песков.
Ранее Life.ru сообщал, что ЕС сейчас работает над 17-м пакетом антироссийских санкций, который, как ожидается, вступит в действие 20 мая. Однако Евросоюз в настоящее время не рассматривает введение новых санкций против России, если она отклонит предложение Запада о 30-дневном перемирии на Украине.