«Язык ультиматумов нам не подходит»: Песков ответил на угрозы Европы и Украины

Россия не будет разговаривать с Европой на языке ультиматумов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал угрозы со стороны союзников Украины о введении новых санкций против России в случае отказа Москвы прекратить огонь на Украине.

«Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — сказал Песков.