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Регион
12 мая, 12:53

«Язык ультиматумов нам не подходит»: Песков ответил на угрозы Европы и Украины

Песков заявил, что Россия не будет разговаривать с Европой на языке ультиматумов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не будет разговаривать с Европой на языке ультиматумов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал угрозы со стороны союзников Украины о введении новых санкций против России в случае отказа Москвы прекратить огонь на Украине.

«Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — сказал Песков.

Ранее Life.ru сообщал, что ЕС сейчас работает над 17-м пакетом антироссийских санкций, который, как ожидается, вступит в действие 20 мая. Однако Евросоюз в настоящее время не рассматривает введение новых санкций против России, если она отклонит предложение Запада о 30-дневном перемирии на Украине.

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Полина Никифорова
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