Ермак назвал заморозку конфликта на Украине бомбой замедленного действия
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Заморозка конфликта на Украине представляет собой бомбу замедленного действия. Об этом заявил руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак. Он отметил, что в случае замораживания конфликта со временем вырастет новое поколение, настроенное на реванш, передаёт «РБК-Украина».
«Это поколение не примет утрату территорий и будет ждать возможности вернуть их — через 10, 20, 30 лет, как это уже происходило в мировой истории», — подчеркнул представитель Киева.
По его словам, именно поэтому украинские власти должны оставаться откровенными перед своими гражданами и международным сообществом.
Ранее Ермак заявил, что новые санкции США сделают России «очень больно». Он заявил, что оказался в курсе санкционного пакета, и тот оказался «крайне жёстким».