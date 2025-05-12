Ермак назвал заморозку конфликта на Украине бомбой замедленного действия

Заморозка конфликта на Украине представляет собой бомбу замедленного действия. Об этом заявил руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак. Он отметил, что в случае замораживания конфликта со временем вырастет новое поколение, настроенное на реванш, передаёт «РБК-Украина».

«Это поколение не примет утрату территорий и будет ждать возможности вернуть их — через 10, 20, 30 лет, как это уже происходило в мировой истории», — подчеркнул представитель Киева.

По его словам, именно поэтому украинские власти должны оставаться откровенными перед своими гражданами и международным сообществом.