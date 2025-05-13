Зеленский сдал назад и заявил, что он не запрещал себе вести переговоры с Путиным
Зеленский заявил, что он не запрещал себе вести переговоры с Путиным
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Владимир Зеленский опроверг собственный указ о самоограничении в переговорах с российским лидером, подчеркнув свою исключительную роль в диалоге о суверенитете и территориальной целостности Украины. На встрече с представителями СМИ он пояснил, что, согласно Конституции, только он уполномочен представлять интересы государства на международной арене и вести переговоры с главами других стран, включая Россию.
Зеленский уточнил, что решение СНБО, введённое его указом, было направлено на запрет подобных контактов для таких фигур, как Новинский и Медведчук, чтобы предотвратить несанкционированные переговоры. Зеленский также отверг заявления о том, что ему якобы нужно отменить какие-либо запреты для диалога, назвав это исключительно российской интерпретацией. Он подчеркнул, что не накладывал на себя никаких ограничений в этом вопросе.
«Никто кроме меня не может вести переговоры по суверенитету, территориальной целостности Украины, нашего курса. Никто кроме меня не может вести соответствующие переговоры с лидером россии и других стран. Я ввёл своим указом решение СНБО. < > Поэтому нарратив Путина, что я должен что-то там отменить, это нарратив исключительно рф. Я себе ничего не запрещаю», — заявил главарь киевского режима.
Напомним, осенью 2022 года Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября, один из пунктов которого исключает возможность проведения переговоров с Владимиром Путиным. При этом в офисе Зеленского допустили отмену запрета на переговоры с Путиным. Между тем, Зеленский подтвердил готовность к переговорам с Путиным.