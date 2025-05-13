Зеленский сдал назад и заявил, что он не запрещал себе вести переговоры с Путиным

Владимир Зеленский опроверг собственный указ о самоограничении в переговорах с российским лидером, подчеркнув свою исключительную роль в диалоге о суверенитете и территориальной целостности Украины. На встрече с представителями СМИ он пояснил, что, согласно Конституции, только он уполномочен представлять интересы государства на международной арене и вести переговоры с главами других стран, включая Россию.

Зеленский уточнил, что решение СНБО, введённое его указом, было направлено на запрет подобных контактов для таких фигур, как Новинский и Медведчук, чтобы предотвратить несанкционированные переговоры. Зеленский также отверг заявления о том, что ему якобы нужно отменить какие-либо запреты для диалога, назвав это исключительно российской интерпретацией. Он подчеркнул, что не накладывал на себя никаких ограничений в этом вопросе.