В офисе Зеленского допустили отмену запрета на переговоры с Путиным

В Киеве рассматривают возможность отмены указа о запрете украинским властям на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который Владимир Зеленский подписал в 2022 году. Об этом заявил в эфире YouTube-канала The Breakfast Show советник офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк.

«Я думаю, что будут внесены изменения в это решение СНБО. Если мы будем выходить на подписание какого-то юридически выверенного документа, то я думаю, что будут внесены соответствующие юридические коррективы», — заявил советник.