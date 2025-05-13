В офисе Зеленского допустили отмену запрета на переговоры с Путиным
Подоляк: Киев рассмотрит возможность отмены запрета переговоров с Путиным
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
В Киеве рассматривают возможность отмены указа о запрете украинским властям на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который Владимир Зеленский подписал в 2022 году. Об этом заявил в эфире YouTube-канала The Breakfast Show советник офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк.
«Я думаю, что будут внесены изменения в это решение СНБО. Если мы будем выходить на подписание какого-то юридически выверенного документа, то я думаю, что будут внесены соответствующие юридические коррективы», — заявил советник.
Напомним, что ранее Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, и предложил Стамбул в качестве площадки для встречи делегаций. Встреча должна состояться 15 мая. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность оказать содействие в организации этих переговоров. Изначально Владимир Зеленский настаивал на 30-дневном прекращении огня как предварительном условии для переговоров, однако позднее заявил, что хочет лично встретиться с Владимиром Путиным в Стамбуле. При этом состав российской делегации ещё не назывался.