Без условий: Зеленский вновь подтвердил свою готовность к переговорам с Путиным

Владимир Зеленский вновь сообщил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в своих соцсетях. При этом экс-комик уже не стал упоминать 30-дневное перемирие в качестве предварительного условия.

«Разговаривал с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на высшем уровне содействовать дипломатии», — отметил Зеленский.

Он также заявил о ключевой роли Европы в мирном процессе.