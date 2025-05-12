Без условий: Зеленский вновь подтвердил свою готовность к переговорам с Путиным
Зеленский после общения с Эрдоганом заявил о готовности к разговору с Путиным
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Владимир Зеленский вновь сообщил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в своих соцсетях. При этом экс-комик уже не стал упоминать 30-дневное перемирие в качестве предварительного условия.
«Разговаривал с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на высшем уровне содействовать дипломатии», — отметил Зеленский.
Он также заявил о ключевой роли Европы в мирном процессе.
Во время телефонного разговора Эрдоган призвал Зеленского не упускать шанс для мирных переговоров. Он также выразил оптимизм относительно перспектив новых контактов между Россией и Украиной, надеясь на их результативность.