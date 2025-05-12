Эрдоган призвал Зеленского не упускать шанс для мирных переговоров
Эрдоган: Зеленскому нельзя упускать возможность для мирных переговоров по Украине
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора призвал Владимира Зеленского не упускать предоставившуюся возможность для мирных переговоров. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.
«Эрдоган заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров и что нельзя упускать представившуюся возможность», — говорится в сообщении.
Также турецкий лидер рассказал о содержательном телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. По словам турецкого лидера, они обсудили множество важных вопросов, включая прекращение украинского конфликта. Телефонный звонок между лидерами состоялся 11 мая.
Эрдоган выразил оптимизм относительно перспектив новых переговоров между Россией и Украиной, надеясь на их результативность. Он отметил, что Турция, благодаря своему доверительному отношению как к Москве, так и к Киеву, готова предоставить площадку для проведения этих переговоров и принять делегации обеих стран.
Напомним, накануне Владимир Путин призвал Киев вернуться к прямым переговорам, прерванным в 2022 году. Глава государства предложил встречу делегаций в Стамбуле 15 мая. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры. Главарь киевского режима Владимир Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как РФ пойдёт на 30-дневное перемирие. При этом позже он заявил о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле, хотя об участии лидера РФ в переговорах на данном этапе не говорилось.