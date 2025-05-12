Эрдоган призвал Зеленского не упускать шанс для мирных переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора призвал Владимира Зеленского не упускать предоставившуюся возможность для мирных переговоров. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

«Эрдоган заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров и что нельзя упускать представившуюся возможность», — говорится в сообщении.

Также турецкий лидер рассказал о содержательном телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. По словам турецкого лидера, они обсудили множество важных вопросов, включая прекращение украинского конфликта. Телефонный звонок между лидерами состоялся 11 мая.

Эрдоган выразил оптимизм относительно перспектив новых переговоров между Россией и Украиной, надеясь на их результативность. Он отметил, что Турция, благодаря своему доверительному отношению как к Москве, так и к Киеву, готова предоставить площадку для проведения этих переговоров и принять делегации обеих стран.