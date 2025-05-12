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Регион
12 мая, 16:21

Зеленский поддержал присутствие Трампа на переговорах в Стамбуле

Зеленский: Украина хотела бы видеть Трампа на встрече в Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский заявил о поддержке планов президента США Дональда Трампа присутствовать на встрече в Стамбуле. Глава киевского режима вновь подтвердил свою готовность участвовать в переговорах и заявил, что приедет в Турцию.

«Я поддержал Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня — достаточно продолжительном, чтобы дать основу дипломатии <...> Я поддержал Трампа с идеей прямых переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным», — отметил Зеленский в соцсетях.

Он также добавил, что на Украине «хотели бы, чтобы Трамп смог быть там с нами — на этой встрече».

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Напомним, ранее Владимир Путин призвал Киев вернуться к прямым переговорам, прерванным в 2022 году. Глава государства предложил встречу делегаций в Стамбуле 15 мая. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры. Главарь киевского режима Владимир Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как РФ пойдёт на 30-дневное перемирие. При этом позже он заявил о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле, хотя об участии лидера РФ в переговорах на данном этапе не говорилось.

Наталья Демьянова
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