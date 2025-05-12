Зеленский поддержал присутствие Трампа на переговорах в Стамбуле

Владимир Зеленский заявил о поддержке планов президента США Дональда Трампа присутствовать на встрече в Стамбуле. Глава киевского режима вновь подтвердил свою готовность участвовать в переговорах и заявил, что приедет в Турцию.

«Я поддержал Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня — достаточно продолжительном, чтобы дать основу дипломатии <...> Я поддержал Трампа с идеей прямых переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным», — отметил Зеленский в соцсетях.

Он также добавил, что на Украине «хотели бы, чтобы Трамп смог быть там с нами — на этой встрече».