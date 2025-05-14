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14 мая, 20:07

Путин утвердил делегацию для переговоров с Украиной, её возглавит Мединский

Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru

Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин утвердил состав делегации, которая будет отстаивать интересы Москвы на переговорах с Украиной в Стамбуле. Её возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Также за стол переговоров сядут замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замглавы МО Александр Фомин.

Тем же распоряжением Путин утвердил состав экспертов для переговоров. В список вошли первый замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук и замнач ГУ международного военного сотрудничества МО Виктор Швецов.

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Илья Пушкарев
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