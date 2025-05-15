Зеленский не стал называть имён украинской делегации «самого высокого уровня»
Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Владимир Зеленский озвучил состав делегации Украины, прибывшей в Стамбул на переговоры с Россией. Но при этом не назвал имён. Об этом сообщает издание «Страна».
«Делегация у нас на самом высоком уровне», — заявил Зеленский.
По его словам, в переговорах примут участие представители МИД, Минобороны, разведки и офиса Зеленского. Он добавил, что Киев якобы готов «принимать любые решения к ожидаемому справедливому мир».
Напомним, сегодня, 15 мая, в Стамбуле должны состояться переговоры между Россией и Украиной. Их перенесли на вторую половину дня по инициативе Турции. Делегацию России возглавит помощник президента Владимир Мединский, а от Украины к участию заявлены глава офиса Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. Сам Зеленский прилетел в Анкару, где хочет встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По приземлении он уже успел оскорбить российскую делегацию.