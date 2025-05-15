Зеленский прилетел в Анкару на встречу с Эрдоганом

Владимир Зеленский прилетел в столицу Турции на встречу с Реджепом Эрдоганом. Кадры его встречи транслировали турецкие телеканалы. Встреча политиков запланирована на 13:00 по местному времени. Переговоры начнутся тет-а-тет, а продолжатся в расширенном составе.

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Напомним, сегодня, 15 мая, в Стамбуле должны состояться переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента Мединский, а от Украины к участию заявлены глава офиса Зеленского Ермак и министр обороны Умеров.