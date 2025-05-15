«Зло будет побеждено!» Life.ru узнал, что сулят переговоры с Киевом в день святых Бориса и Глеба
Иванов раскрыл, почему переговоры с Киевом проходят в день святых Бориса и Глеба
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Переговоры между Россией и Украиной, которые пройдут сегодня, 15 мая, в Стамбуле, выпали на день памяти святых благоверных князей Бориса и Глеба. По словам депутата Брянской областной думы и председателя Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаила Иванова, данная дата наполнена духовным смыслом и является напоминанием о победе добра над злом.
«Неслучайно именно в этот день мы обращаемся к истории, к подвигу святых Бориса и Глеба, которые предпочли мученическую смерть братоубийственной войне. Их пример учит нас смирению, терпению и умению прощать, даже когда речь идёт о самых тяжких преступлениях. История Бориса и Глеба – это история о коварстве и предательстве, о том, как жажда власти может ослепить человека и толкнуть его на страшные деяния», — рассказал Иванов в разговоре с Life.ru.
По словам депутата, сегодняшние переговоры станут шансом доказать, что народ смог усвоить уроки истории. Кроме того, данный день является возможностью найти компромисс, прийти к взаимовыгодным решениям и построить будущее, основанное на доверии и сотрудничестве.
«Пусть пример святых Бориса и Глеба вдохновляет нас на добрые дела, на укрепление мира и согласия в нашей стране и во всём мире. Призываю всех граждан к молитве и духовному единению. В день памяти святых Бориса и Глеба мы должны обратиться к Богу с просьбой о мире и благополучии для нашей страны и всего мира. Пусть любовь и милосердие наполнят наши сердца, и пусть зло будет побеждено добром», — заключил Иванов.
Напомним, что переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле планируют начать после обеда, хотя изначально встреча должна была состояться в 10:00. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Мединский, а от Украины в них участвуют глава офиса Владимира Зеленского Ермак и министр обороны Умеров.